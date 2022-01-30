Adı Belirsiz ne demek, TDK'ya göre Adı Belirsiz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adı belirsiz ne demek? Adı belirsiz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adı belirsiz kelimesi. Peki adı belirsiz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adı belirsiz nedir, adı belirsiz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADI BELİRSİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adı belirsiz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adı belirsiz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ünü olmayan, tanınmayan, kim ve ne olduğu bilinmeyen

