Adil Nabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adil Nabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adil Nabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adil Nabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adil Nabi 28 Şubat 1994 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere,Pakistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adil Nabi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adil Nabi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adil Nabi'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adil Nabi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/NabiAdil

Adil Nabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adil Nabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adil Nabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adil Nabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında West Brom U21

28 Ağustos 2015 yılında Delhi Dynamos

1 Ocak 2016 yılında West Brom U21

21 Ocak 2016 yılında Peterborough

3 Şubat 2018 yılında Nuneaton

31 Mayıs 2018 yılında Peterborough

2 Ağustos 2018 yılında Dundee FC

7 Ocak 2019 yılında OFI Girit

26 Ocak 2022 yılında Atromitos Athen

27 Ocak 2023 yılında Kallithea

Adil Nabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adil Nabi şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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