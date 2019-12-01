Adil Öksüz hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama sonrası birçok kişi internette arama yapılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz ile ilgili açıklama yaptı. Soylu açıklamasında ‘Nerede olduğunu biliyoruz’ ifadelerini kullandı. Çıkan haberlerin ardından Adil Öksüz, birçok internet kullanıcısı tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki Adil Öksüz kimdir? Adil Öksüz nerede? Ayrıntılar haberimizde.

ADİL ÖKSÜZ KİMDİR?

Adil Öksüz Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri imamıydı.

Adil Öksüz, 1967 yılında doğdu. Lisans öğrenimini 1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlayan Öksüz, yüksek lisansını verdiği Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde kritik rol alan Öksüz, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve bazı kuvvet komutanlarının darbeciler tarafından rehin tutulduğu Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 16 Temmuz sabahı yakalandı ve getirildiği Ankara Batı Adliyesinden adli kontrol şartıyla salıverildi.

Serbest bırakılmasının ardından firar eden ve "FETÖ'nün sır kutusu" olarak nitelendirilen Adil Öksüz, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde yer aldı ve ihbar edene 4 milyon TL ödül verileceği açıklandı.

Darbe girişiminden önce 11 Temmuz'da Amerika'ya giden ve 13 Temmuz'da Türkiye'ye dönen ve darbe gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu tespit edilen Öksüz'ün, 4. Ana Jet Üssü Komutanı Hakan Evrim'e, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Fetullah Gülen'i görüştürme teklifinde bulunduğu iddia ediliyor.

Öksüz'ün darbe girişimi gecesi, FETÖ mensubu teröristlere Pensilvanya'nın talimatlarını ilettiği ve "darbe fetvası" verdiği de ileri sürülüyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı çıkış kayıtlarını inceledi. Adil Öksüz'ün 2002 yılından bu yana 109 kez yurt dışı seyahati yaptığı tespit edildi.

Öksüz'ün darbe girişiminden yaklaşık bir ay önce eşi ve 3 çocuğunu Amerika'da yaşayan diğer kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım'ın yanına bıraktığı öğrenildi.

Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında 16 Temmuz sabahında yakalanan tek sivil olan SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz, savcılık ifadesinde Ankara'ya tarla bakmaya geldiğini, Keçiören'de akrabalarının evinde kaldığını ve askerlerin hiçbirini tanımadığını ileri sürmüştü.

Sincan Batı Adliyesi Hakimi Köksal Çelik, Öksüz hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı vererek Öksüz'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz karara itiraz etmiş, Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez ise Öksüz'ün serbest bırakılmasına yönelik itirazı delil yetersizliğinden reddetmişti. Çalışmalar kapsamında Öksüz'ün Sakarya'ya gelirken kullandığı "34 SIR 49" plakalı otomobili, Akyazı ilçesinde oturan kayınpederinin evinin garajında bulunmuştu.

Öksüz'ün İstanbul-Sakarya, Sakarya-Ankara arasında belirli aralıklarla hız sınırını aştığı için para cezasına çarptırıldığı, bu cezalar üzerine önlem olarak otomobilinde radar tespit cihazı bulundurduğu ayrıca araç muayene cezalarının olduğu ortaya çıkmıştı.

Adil Öksüz'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra Esenboğa Havalimanı'ndan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiği, 19 Temmuz sabaha karşı da Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki kayınpederinin evine uğradığı, eşinin ailesiyle görüştükten sonra otomobilini bırakıp buradan ayrıldığı tespit edilmişti.

ADİL ÖKSÜZ NEREDE?

Adil Öksüz hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu ‘Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz’ dedi. Bakan Soylu, Adil Öksüz hakkındaki açıklamalarına şöyle devam etti:



Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın.

Nasıl PKK'ya, DHKP-C'ye biz izleme yapıyorsak aynısını FETÖ'ye de yapıyoruz. Ankesör ve büfe soruşturmalarında yüzde 40 etkin pişmanlık oldu.