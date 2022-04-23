Adilane ne demek, TDK'ya göre Adilane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adilane ne demek? Adilane TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adilane kelimesi. Peki adilane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adilane nedir, adilane kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADİLANE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adilane kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Adilane kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre adilane kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hakça

