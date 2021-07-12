Adile Gürbüz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Adile Gürbüz'ün eşi Metin Gürbüz kimdir?

Adile Gürbüz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Adile Gürbüz'ün eşi kimdir? soruları gündemde. Ak Parti Batman İl eski Başkan Yardımcısı ve 2015 yılındaki seçimde milletvekili adayı olan avukat Adile Gürbüz hakkında bir çok sorunun yanıtı araştırılıyor. Bizler de Gürbüz hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik.

ADİLE GÜRBÜZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Adile Gürbüz 1984 Batman Kozluk doğumludur. 3 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Gürbüz, babasının memur olması sebebiyle Yozgat, Ordu ve Van’da yaşamıştır.

1997'de ortaokuldayken Batman’a yerleşen Adile Gürbüz 20021 yılında Batman Anadolu Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanarak 2006'da mezun oldu. A

Avukatlık stajını da Batman’da tamamlayan Gürbüz ardından da dünya evine girdi. Bir kız çocuğu sahibidir. Şu anda da Batman Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

SİYASİ ÇALIŞMALARI

2010'da AK Parti üyesi olan Adile Gürbüz Batman İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olarak aktif göreve başladı.

2011 yılı seçimlerinde SKM’de tanıtım, medya ve propaganda sorumlusu olarak görev aldı. Müşahitler ve sandık kurulu görevlilerinin eğitiminde çalışan Gürbüz, aynı zamanda İl Başkan Danışmanlığında görevlendirildi.

2012'de 4. Olağan İl Kongresi ile İl Yönetim Kuruluna seçildi ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu.

2012'de İl Yürütme Kurulu’nda yapılan değişiklikle Tanıtım ve Medya’dan Sorumlu İl Başkanlığına getirildi.

2013'te İl Başkan Yardımcılığıyla birlikte İl Sosyal Medya Koordinatörlüğü görevine getirildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde önceki görevleriyle birlikte SKM Tanıtım ve Medya Başkanlığı’na getirildi. Seçim süresince birden çok mahallede seçmen ziyaretlerinden sorumlu oldu. Beşiri ilçe seçim kurulunda görev aldı.

10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmen ziyaretlerinde bulundu. Seçim günü SKM Hukukçusu ve İl Seçim Kurulu’nda AK Parti temsilcisi olarak görev aldı.

ADİLE GÜNDÜZ'ÜN EŞİ METİN GÜRBÜZ KİMDİR?

Avukat Adile Gürbüz’ün eşi Metin Gürbüz Batman Belediyesi’ne sınavsız girdi. Özel Kalem Müdürlüğü üzerinden belediyeye geçiş yapan Gürbüz, ardından Belediye Kültür Merkezi Müdürü oldu.

Eşi Metin Gürbüz’ün açıktan atamayla belediyeye müdür olmasıyla ilgili Adile Gürbüz şunları söyledi: “Eşim özel okulda müdürdü. 6-7 ay önce belediyeye açıktan atandı. Torpil kesinlikle söz konusu değil. Herhangi bir siyasi adam kayırma değil. Eşim Batman’da hem tanınır hem de sevilir. Çevresi çok geniş biridir. İşini de gayet başarıyla yerine getirmektedir.”