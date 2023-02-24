Adin Molnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adin Molnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adin Molnar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adin Molnar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adin Molnar 16 Ağustos 2004 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adin Molnar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Agency yapmaktadır. Adin Molnar, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adin Molnar'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Adin Molnar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adin Molnar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Kecskemét U17
3 Ağustos 2020 yılında Hódmezövásárhely FC
11 Temmuz 2022 yılında MTK Budapest II
1 Ocak 2023 yılında MTK Budapest
Adin Molnar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adin Molnar şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Adin Molnar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Macaristan U18 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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