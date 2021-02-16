Tekrar bölümleri bile büyük ilgi ile izlenen Adını Feriha Koydum dizisi tekrar bölümleriyle ekranlara geri döndü. Kapıcı kızı Feriha ve annesi Zehra'nın yaşadıkları koşullara rağmen verdikleri mücadeleyi anlatan dizi yayımlandığı dönemde reyting rekorları kırmıştı. Dizinin tekrar bölümünü izlemek isteyenler Adını Feriha Koydum tekrarı hangi kanalda 2021? Adını Feriha Koydum saat kaçta? sorularına yanıt arıyor.

ADINI FERİHA KOYDUM TEKRARI HANGİ KANALDA 2021?

Adını Feriha Koydum hafta içi her gün Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

ADINI FERİHA KOYDUM SAAT KAÇTA?

Dizi daha önce saat 12:30'da ekranlara geliyordu. Bugünden itibaren sabah 06:00'da yayımlanacak.