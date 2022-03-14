Adıyaman depreminin ardından Naci Görür, deprem tahminiyle deprem etkisi yaratarak herkesi sarstı! Beklenen büyük Marmara depremi öne çekilmiş!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelen bilgiye göre; bugün Adıyaman'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan 4,3 büyüklüğündeki Adıyaman depreminin ardından, korkutucu açıklamalarda bulundu. Meydana gelen depremin, beklenen 7 ve üzeri sarsıntıyı öne çektiğini söyleyen deprem uzmanı, uyarılarını yineleyerek vatandaşı bilgilendirmeyi ihmal etmedi.

"BUGÜNKÜ DEPREM BEKLENEN DEPREMİ ÖNE ÇEKMİŞ OLABİLİR"

Adıyaman'da meydana gelen depremin ardından gözler deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'e çevrildi. Vatandaşı 7 ve üzeri deprem hususunda uyaran deprem uzmanı, konuşmasında oluşabilecek tüm ihtimallere yer verdi. Adıyaman'daki depremin beklenen depremi öne çektiğini düşünen Görür, "Korkutan depremle ilgili uyarıda bulunan Görür, “Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir, Yeni olan deprem Çelikhan-Erkenek fay kolunun doğu ucunda. KAF’ın Sivrice- Pütürge hattı 2020 Elazığ depremi ile kırılmıştı. Ben Elazığ depreminin Çelikhan- Erkenek hattına stres transferi yapmış olabileceğini söylemiştim. Çelikhan- Erkenek ve Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı.” ifadelerine yer verdi.