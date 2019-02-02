Adıyaman nüfusu kaç oldu? TÜİK 2018 Adıyaman İlçe, İlçe nüfus sonuçları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.

Adıyaman'ın kalabalık ilçesi 304 bin 615 kişiyle Merkezoldu. Merkez'i sırasıyla, Kahta ve Besni takip etti. Adıyaman'ın en küçük ilçesi ise 7 bin 893 kişiyle Samsat oldu.

Adıyaman nüfusu kaç oldu?

624 bin 513 kişi ile Adıyaman nüfus bakımından Türkiye'nin 33. ili'dir.

Adıyaman İlçe sayısı kaç?

Adıyaman'ın 9 ilçesi vardır.

TÜİK 2018 Adıyaman İlçe, İlçe nüfus sonuçları

İlçe Adı Erkek Kadın Ölçüm bazında Adıyaman (Samsat)-1592 4.044 3.849 7.893 Adıyaman (Tut)-1989 5.255 4.906 10.161 Adıyaman (Çelikhan)-1246 8.292 7.773 16.065 Adıyaman (Sincik)-1985 8.653 8.761 17.414 Adıyaman (Gerger)-1347 9.527 9.508 19.035 Adıyaman (Gölbaşı)-1354 24.790 24.465 49.255 Adıyaman (Besni)-1182 39.035 38.266 77.301 Adıyaman (Kahta)-1425 62.360 60.414 122.774 Adıyaman (Merkez)-1105 153.042 151.573 304.615

Türkiye’nin nüfus kaç oldu?

Türkiye'nin nüfusu, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.



Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı, binde 14,7 oldu



Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında ‰12,4 iken, 2018 yılında ‰14,7 oldu.



İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,3 olarak gerçekleşti



İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017 yılında %92,5 iken, bu oran 2018 yılında %92,3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,7 olarak gerçekleşti.



İstanbul'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %0,3 artış gösterdi



Türkiye nüfusunun %18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi

Ülkemizde 2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, 2018 yılında önceki yıla göre artış göstererek 32 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,4 iken, kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla; 40,3 ile Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 ile Giresun oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla; 19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 ile Şırnak ve 21,4 ile Ağrı oldu.

Türkiye'de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2017 yılına göre 2 kişi artarak 107 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 528 kişi ile Kocaeli ve 360 kişi ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu.



Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 310 olarak gerçekleşti.

NÜFUS SAYIMI TÜRKİYE'DE NASIL YAPILIYOR?

Yerleşim yeri nüfusları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmıştır. Kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb. kurumsal yerlerde kalanlar, uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dâhil edilmiştir.



Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken, 31 Aralık 2018 tarihli Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) kayıtları kullanılmıştır.