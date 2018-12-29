Adıyaman-Şanlıurfa kavşağında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, S.T. yönetimindeki 27 AAN 462 plakalı otomobil, Gölbaşı'ndan Adıyaman istikametine seyir halindeyken Şanlıurfa kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Akdağ'a (33) çarptı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Akdağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.