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Adıyaman’da 1 günde 56 kişide koronavirüs çıktı: 51 adres karantinaya alındı

Adıyaman'da bir günde 56 kişiye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu harekete geçti. Alınan tedbirler kapsamında 18 mahalle ve 2 köyde bulunan 51 adres karantina altına alındı,

Adıyaman’da 1 günde 56 kişide koronavirüs çıktı: 51 adres karantinaya alındı

Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 51 adres karantina altına alındı.

Adıyaman merkezde 1 günde 51 adres karantina altına alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan 56 kişiden dolayı 51 adres İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 56 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 51 adresin karantinaya alınmasına karar verdi.

Alitaşı, Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, Hocaömer, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mehmet Akif, Sümerevler, Siteler, Türkiye Petrolleri, Yenimahalle, Yenisanayi, Yeşilyurt ve Yunus Emre Mahalleleriyle Bağdere ve Büyük Hasancık Köylerinde bulunan 51 adreste 56 kişi karantina altına alındı.

Berna Akkaya
Editör


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