Adıyaman’da 2022 yılı içerisinde mevzuata aykırı yaklaşık 100 ton kömüre el konularak imha edildi

Kış aylarının en önemli ihtiyaç maddesi olan kömürde havaların soğumasıyla dahada ihtiyaç haline gelmesiyle Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırarak 8 ayda 100 ton kömüre el koydu.

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Adıyaman’da 2022 yılı içerisinde mevzuata aykırı yaklaşık 100 ton kömüre el konularak imha edildi

Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri 8 ayda 100 ton kömüre el koydu.

Müdürlüğe bağlı Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürlüğü personellerince kış aylarında vatandaşların daha temiz bir hava teneffüs etmeleri için denetimlerini sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerin odun kömür ardiyelerine gelen kömürler ekipler tarafından denetlenerek gerekli işlemler yapılıyor.

2022 yılı içerisinde mevzuata aykırı yaklaşık 100 ton kömüre el konularak imha edildi. Ayrıca bu kömürleri bulunduran işletmeleri 91 bin 10 TL idari cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, 2022-2023 kış döneminde vatandaşların "Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi" almış odun ve kömür ardiyelerinde bulunan işletmelerden kömür ihtiyaçlarının karşılamaları, doğalgaza geçmeleri, soba ve kalorifer yakma tekniklerine uymaları, herhangi bir atık yağ, naylon, plastik atıkları kullanmamalarının hava kirliliğinin azalmasına da büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Son yıllarda Adıyaman'da doğalgaz kullanımının artması ve yapılan denetimler neticesinde özellikle partikül madde 10 miktarında azalma olduğu, ölçüm cihazı ile 24 saat ölçüm gerçekleştirildiği aktarıldı.

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