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Adıyaman’da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 16.56'da merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adıyaman’da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adıyaman'da 3.3 büyüklüğünden deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 16.56'da merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.59 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem il merkezi ve ilçelerinde hissedildi.


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