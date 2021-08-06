Adıyaman'da arazileri yakmaya çalışan iki kişi jandarma tarafından yakalandı!
Yurt genelinde meydana gelen orman yangınları henüz tamamen söndürülememişken farklı bölgelerden yangın haberleri de gelmeye devam ediyor. Bu yangınların kaynağı merak edilirken Adıyaman'da ise iki kişi arazileri yakmaya çalışırken jandarma tarafından fark edilerek yakalandı.
Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarında canla başla mücadele eden ekiplerimiz bir yandan da bu yangınların kundaklama sonucuyla çıkmış olma ihtimaline karşı da dikkatli olmaya çalışıyor. Birçok bölgede yangın çıkmasının tesadüf olamayacağı düşünülürken Adıyaman'da da bunu destekler nitelikte bir haber geldi. Arazileri yakmaya çalışan iki kişi jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
MOTOSİKLETLE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
Adıyaman merkez Sitilce bölgesindeki arazileri kundaklayarak geldikleri motosikletle kaçmaya çalışan iki kişinin olduğu ihbarı üzerine Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından harekete geçildi. Ekipler motosikletli iki kişiyi yakaladı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, yaktıkları anız yangınları ise söndürüldü.
Konuya ilgili emniyet ekiplerinin soruşturması sürüyor.