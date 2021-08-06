Adıyaman'da arazileri yakmaya çalışan iki kişi jandarma tarafından yakalandı!

Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarında canla başla mücadele eden ekiplerimiz bir yandan da bu yangınların kundaklama sonucuyla çıkmış olma ihtimaline karşı da dikkatli olmaya çalışıyor. Birçok bölgede yangın çıkmasının tesadüf olamayacağı düşünülürken Adıyaman'da da bunu destekler nitelikte bir haber geldi. Arazileri yakmaya çalışan iki kişi jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

MOTOSİKLETLE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Adıyaman merkez Sitilce bölgesindeki arazileri kundaklayarak geldikleri motosikletle kaçmaya çalışan iki kişinin olduğu ihbarı üzerine Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından harekete geçildi. Ekipler motosikletli iki kişiyi yakaladı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, yaktıkları anız yangınları ise söndürüldü.

Konuya ilgili emniyet ekiplerinin soruşturması sürüyor.