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  3. Adıyaman'da çıkan alacak verecek kavgasında 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da çıkan alacak verecek kavgasında 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da, alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da çıkan alacak verecek kavgasında 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi 19119 sokak içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada 3 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Adıyaman'da çıkan alacak verecek kavgasında 3 kişi yaralandı

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