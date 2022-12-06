Adıyaman'da feci ölüm: Traktörün altında kalarak can verdi

Olay, Besni ilçesi Yukarı Sarhan Mahallesi Belpınar mevkiinde meydana geldi. Halil Abuş (73) yönetimindeki traktör tarla sürerken devrilerek ters döndü. Sürücü Halil Abuş , traktörün tekerinin altında kaldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, sağlık ekipleri, Besni İtfaiyesine bağlı kaza kırım ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tekerin altında sıkışan yaşlı sürücüyü kurtarmak için kepçe ile traktörü kaldırdı. Ağır yaralı sürücü ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Halil Abuş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.