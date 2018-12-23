Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ö.K., idaresindeki O2 KK 400 plakalı otomobil ile A.Ö., idaresindeki 02 FP 370 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında çarpıştı. Yaşanılan kazada Ö.T., ile F.T., isimli 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ö.K., idaresindeki O2 KK 400 plakalı otomobil ile A.Ö., idaresindeki 02 FP 370 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında çarpıştı. Yaşanılan kazada Ö.T., ile F.T., isimli 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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