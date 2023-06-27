Adıyaman'da insanlık dışı görüntü! Köpeği aracın arkasına bağlayarak sürüklediler

Adıyaman'da bir aracın arkasına bağlanarak çekilen ve ölü olduğu sanılan köpeğin görüntüsü tüyleri ürpertti.

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Adıyaman'da insanlık dışı görüntü! Köpeği aracın arkasına bağlayarak sürüklediler

Adıyaman'da bir aracın arkasına bağlanarak çekilen ve ölü olduğu sanılan köpeğin görüntüsü tüyleri ürpertti.

Olay, Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde meydana geldi. Başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, ayaklarından bağlanan köpek bir otomobil ile yerlerde sürükleniyor.

Çakal Köprüsü yakınlarında kaydedilen görüntüler sosyal medyaya düştü. İnsanlık dışı görüntülerde, köpeğin bu görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

Köpeğin bu şekilde ne kadar bir mesafeden sürüklendiği bilinmiyor.

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