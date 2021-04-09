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  3. Adıyaman'da jandarma silah ticareti yapan şahsın evinde çok sayıda silah ele geçirdi

Adıyaman'da jandarma silah ticareti yapan şahsın evinde çok sayıda silah ele geçirdi

Adıyaman'da bir kişinin silah ticareti yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri şahsın evinde yaptığı aramada çok sayıda silah ele geçirdi.

Adıyaman'da jandarma silah ticareti yapan şahsın evinde çok sayıda silah ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, silah ticareti yapıldığı bilgisi alınması üzerine sıkı takip ve titiz çalışma neticesinde bir şahsın evinde arama yapıldı. M.T. isimli şahsın evinde yapılan aramada 1 adet seyyar dipçikli kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 2 adet kaleşnikof tüfeği şarjörü, 125 adet 7.62 mm çapında dolu kaleşnikof fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 94 adet 9 mm. tabanca fişeği, 56 adet 7.65 mm. tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet 30 cm. hançer ve 1 adet 88 cm. kılıç ele geçirildi.

Olayın şüphelisi adli makamlar tarafından yapılan işlemlere müteakip adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da jandarma silah ticareti yapan şahsın evinde çok sayıda silah ele geçirdi

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