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Adıyaman'da kaza: 2 polis yaralı

Adıyaman'da, bir motosiklet sürücüsünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine motosikletli polis sürücüleri şahsı takibe aldı. Plakasız motosikleti takip ederken otomobille çarpışan yunus ekibinden 2 polisin yaralandığı öğrenildi.

Adıyaman'da kaza: 2 polis yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün "Dur" ihtarına uymayarak yola devam ettiği plakasız bir motosikleti takip eden motosikletli polis ekibi, bir otomobille çarpıştı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Sakarya Caddesi üzerinde görevli yunus ekibi, plakasız bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Ancak sürücü, uyarıyı dikkate almayarak, plakasız motosikletiyle kaçmaya başladı. Motosikletli polis memurları, şüphelinin peşine düştü.

Adıyaman'da kaza: 2 polis yaralı

ŞAHSIN YAKALANMASI İÇİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Trafikte ilerleyen ekip motosikleti, bir süre sonra Ahmet Akın'ın kullandığı 01 SU 025 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan polis memurları Ömer A. ile Hakan K., yaralandı. Yaralı polisler ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Adıyaman'da kaza: 2 polis yaralı

Acil serviste tedaviye alınan 2 polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri, meslektaşlarının kaza yapmasına yol açan plakasız motosiklet sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik soruşturmasını sürdürüyor.

Adıyaman'da kaza: 2 polis yaralı

Adıyaman'da kaza: 2 polis yaralı

Berna Akkaya
Editör


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