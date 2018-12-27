Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobi refüje çıktı: 1 yaralı

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 02 AAJ 229 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi Karaali Köprüsü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra refüje çıktı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsüne olay yerine gelen 112 ekiplerince müdahale edildi. Otomobilden ayrılan teker ise dikkatlerden kaçmadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.