Adıyaman'da korkunç olay! Henüz yeni doğmuş bebeği mezarlıkta ölüme bıraktılar!

Adıyaman'da bulunan Hüsnü Mustafa Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri okulun yakınındaki mezarlıkta yarısı toprağa gömülmüş halde bir bebek buldu. Durumu hemen polise bildiren öğrenciler bebeği ölmekten son anda kurtardı. Olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan ekipler ise henüz bebeğin kime ait olduğu konusunda bilgi sahibi olunmadığını ifade etti. Tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu ifade edildi.

ÖĞRENCİLER BEBEK SESİNE DOĞRU GİTTİ

Adana'nın Bahçecik mahallesinde bulunan Hüsnü Mustafa Özyeğin Anadolu Lisesi'nde eğitim görmekte olan bir grup öğrenci, okulun yan tarafında bulunan bir mezarlıktan ağlama sesleri duydu. Mezarlıkta herhangi bir görevliye rastlayamayan öğrenciler, içeriye girerek sesin nedenini öğrenmek istedi.

BEBEK, HASTANEYE KALDIRILDI

Sese doğru hareket eden öğrenciler toprağa yarı gömülü şekilde buldukları bebeği oradan alarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Henüz birkaç günlük olduğu öğrenilen bebek Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

MEZARLIK BEKÇİSİ NAMAZ KILIYORDU

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, mezarlık bekçisi Mustafa Doğan olayın yaşandığı sırada namazda olduğunu belirterek, bebeği öğrencilerin bulduğunu dile getirdi.