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  3. Adıyaman'da, otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Ayşe E., idaresindeki 02 BB 400 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi 1.Çevre Yolu üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Gazi A'ya çarptı.

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayşe E., idaresindeki 02 BB 400 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi 1.Çevre Yolu üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Gazi A'ya çarptı. Yaşanılan kazada yaya Gazi A., yaralandı. Yaralı adam olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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