Usta oyuncu Ertuğ Koruyan yaşamını yitirdiErtuğ Koruyan kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? | Öldü mü? | Ertuğ Koruyan neden öldü?Survivor'da gerilim hızla tırmanıyor! Birbirlerinin üzerine yürüdülerHercai 69. bölüm canlı izle| Hercai final bölümü Atv canlı izleSurvivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 25 Nisan PazarTeşkilat 8. bölüm canlı izle| Teşkilat son bölüm TRT 1 canlı izleÜnsal Arık kimdir, nereli, kaç yaşında?Avrupa Şampiyonu Ünsal Arık'ın “128 Milyar Dolar Nerede?” yazılı tişörtüne tepki yağdı!Yangın merdivenine tırmanan şahıs ekipleri harekete geçirdi!Evi kafeye çevirip kısıtlama saatlerinde okey oynadılar
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. HAYATIN İÇİNDEN
  3. Adıyaman'da şehit aileleri yalnız bırakılmıyor

Adıyaman'da şehit aileleri yalnız bırakılmıyor

Adıyaman'ın Besni ilçesi Kaymakamı Nazlı Demir, ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret ederek, sıkıntıların dinledi.

Adıyaman'da şehit aileleri yalnız bırakılmıyor

Adıyaman Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre'nin eşi Ayşe Emre, Şehit Selçuk Dost ve Enes Sarıaslan'ın ailelerini ziyaret etti. Burada şehit aileleriyle sohbet eden Kaymakam Demir ve beraberindeki heyet, şehit ailelerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Şehit aileleri de Kaymakam Demir'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Adıyaman'da şehit aileleri yalnız bırakılmıyor

Adıyaman'da şehit aileleri yalnız bırakılmıyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT