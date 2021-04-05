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Adıyaman'da siparişten dönen kurye kaza yaptı!

Adıyaman'da sipariş tesliminden döndüğü belirtilen kurye motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı.

Adıyaman'da siparişten dönen kurye kaza yaptı!

Adıyaman'da sipariş tesliminden dönerken motosikleti devrilen kurye yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir müşteriye pizza bırakarak merkeze dönen Mahmut P. idaresindeki 63 B 3927 plakalı motosiklet, Eğri Çay Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mahmut P. yaralandı. Yaralı kurye, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da siparişten dönen kurye kaza yaptı!

Adıyaman'da siparişten dönen kurye kaza yaptı!

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