Adıyaman'da tedbirler artıyor: 50 ev daha karantinaya alındo
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs vaka sayılarının ülke çapındaki artışı nedeniyle yayılımın önüne geçilmesine yönelik uygulanan tedbirler de artıyor. Bu tedbirler kapsamında Adıyaman'da, farklı mahallelerde bulunan 50 evin karantinaya alındığı öğrenildi.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 50 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Haber KaynağıAA