Adıyaman'da tedbirler artıyor: 50 ev daha karantinaya alındo

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 50 evde karantina uygulaması başlatıldı.