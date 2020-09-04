Ankara'da sokak düğünleri de yasaklandı!Giresun'da sel felaketinde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulunduKağıthane'de arkadaş kavgası kanlı bitti! Ev arkadaşının boğazını kesti5 bin yıllık Diyarbakır surlarına briketli restorasyonBirol Ünel kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?Oyuncu Birol Ünel hayatını kaybettiSri Lanka'da petrol tankeri alev aldı: 1 ölüAmasya'nın neyi meşhur? Amasya'da ne yenir? Gezilecek yerler...35 kadın girişimciye 1 milyon 100 bin lira hibeHakim Erkin Özen otel odasında ölü bulundu
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Adıyaman'da tedbirler artıyor: 50 ev daha karantinaya alındo

Adıyaman'da tedbirler artıyor: 50 ev daha karantinaya alındo

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs vaka sayılarının ülke çapındaki artışı nedeniyle yayılımın önüne geçilmesine yönelik uygulanan tedbirler de artıyor. Bu tedbirler kapsamında Adıyaman'da, farklı mahallelerde bulunan 50 evin karantinaya alındığı öğrenildi.

Adıyaman'da tedbirler artıyor: 50 ev daha karantinaya alındo

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 50 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT