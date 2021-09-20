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  3. Adıyaman'da tehlike çanları çalıyor! Salgın her yeri etkisi altına aldı: 339 adreste karantina uygulanacak

Adıyaman'da tehlike çanları çalıyor! Salgın her yeri etkisi altına aldı: 339 adreste karantina uygulanacak

Koronavirüs salgınında vakaların arttığı Adıyaman'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 339 adreste 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Adıyaman'da tehlike çanları çalıyor! Salgın her yeri etkisi altına aldı: 339 adreste karantina uygulanacak

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 18 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, toplantıda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

Adıyaman'da tehlike çanları çalıyor! Salgın her yeri etkisi altına aldı: 339 adreste karantina uygulanacak

14 GÜN KARANTİNA UYGULANACAK

Bu kapsamda belirlenen 339 adreste 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. 

Karantina uygulanacak adresler şu şekilde:

Adıyaman'da karantina uygulanan yerler

Adıyaman'da karantina uygulanan yerler

Adıyaman'da karantina uygulanan yerler

Adıyaman'da tehlike çanları çalıyor! Salgın her yeri etkisi altına aldı: 339 adreste karantina uygulanacak

Tayfun Altuntaş
Editör
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