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  3. Adıyaman'da trafik kazası! Bir anda kontrolü kaybetti, kazadan kurtulamadı

Adıyaman'da trafik kazası! Bir anda kontrolü kaybetti, kazadan kurtulamadı

Adıyaman'da, bir anlık dikkatsizlik sonucu trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası! Bir anda kontrolü kaybetti, kazadan kurtulamadı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Adıyaman Valiliği yakınlarında Muhammed Mustafa Sarıkaya idaresindeki 02 ABH 121 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücüsü Sarıkaya, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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