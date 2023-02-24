Adlan Karalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adlan Karalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adlan Karalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adlan Karalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adlan Karalic 2 Temmuz 2002 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adlan Karalic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Talent yapmaktadır. Adlan Karalic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK TOSK Tesanj futbol takımında oynamaktadır. NK TOSK Tesanj takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Adlan Karalic'nin NK TOSK Tesanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adlan Karalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adlan Karalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adlan Karalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adlan Karalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2016 yılında Zeljeznicar Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Zeljeznicar U17

1 Temmuz 2019 yılında Zeljeznicar U19

30 Temmuz 2021 yılında Br. Gracanica

17 Eylül 2021 yılında FK Famos

19 Ağustos 2022 yılında TOSK Tesanj

Adlan Karalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adlan Karalic şuan NK TOSK Tesanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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