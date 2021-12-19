Adli Merci ne demek, TDK'ya göre Adli Merci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adli merci ne demek? Adli merci TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adli merci kelimesi. Peki adli merci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adli merci nedir, adli merci kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADLİ MERCİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adli merci kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adli merci kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Adli makam

