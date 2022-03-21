Adlı Sanlı ne demek, TDK'ya göre Adlı Sanlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adlı sanlı ne demek? Adlı sanlı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adlı sanlı kelimesi. Peki adlı sanlı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adlı sanlı nedir, adlı sanlı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADLI SANLI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adlı sanlı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adlı sanlı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ünlü

