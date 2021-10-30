Adli Tıp ne demek, TDK'ya göre Adli Tıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adli tıp ne demek? Adli tıp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adli tıp kelimesi. Peki adli tıp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adli tıp nedir, adli tıp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADLİ TIP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adli tıp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adli tıp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mahkemelerin gerçeği ortaya çıkarmasına yardım eden tıp kolu

- Adaletin tıpla uğraşan kuruluşu

