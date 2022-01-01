Adlılık ne demek, TDK'ya göre Adlılık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adlılık ne demek? Adlılık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adlılık kelimesi. Peki adlılık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adlılık nedir, adlılık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADLILIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adlılık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adlılık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Adlı olma durumu, isimlilik

