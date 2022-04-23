Adliye Mahkemesi ne demek, TDK'ya göre Adliye Mahkemesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adliye mahkemesi ne demek? Adliye mahkemesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adliye mahkemesi kelimesi. Peki adliye mahkemesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adliye mahkemesi nedir, adliye mahkemesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADLİYE MAHKEMESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adliye mahkemesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adliye mahkemesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anayasa Mahkemesi, genel mahkemeler, askerî, idari mahkemeler dışında kalan ve denetim mahkemesi olan Yargıtay ile hüküm mahkemeleri, adalet mahkemesi



ADLİYE MAHKEMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercisine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercisidir.

