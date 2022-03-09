Adliye Teşkilatı ne demek, TDK'ya göre Adliye Teşkilatı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adliye teşkilatı ne demek? Adliye teşkilatı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adliye teşkilatı kelimesi. Peki adliye teşkilatı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adliye teşkilatı nedir, adliye teşkilatı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADLİYE TEŞKİLATI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adliye teşkilatı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adliye teşkilatı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yargı organları ve bu organların birbirleriyle olan ilişkilerini, derecelerini, görev ve yetkilerini düzenleyen ve yürüten sistemin bütünü, adalet örgütü

