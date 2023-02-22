Admir Bajrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Admir Bajrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Admir Bajrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Admir Bajrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Admir Bajrovic 6 Ağustos 1995 tarihinde Alvesta şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsveç,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Admir Bajrovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Admir Bajrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Admir Bajrovic'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Admir Bajrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Admir Bajrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Admir Bajrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Admir Bajrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında NEC Nijmegen

1 Temmuz 2013 yılında NECOss U21

17 Aralık 2014 yılında NEC Nijmegen

27 Ocak 2015 yılında Ljungskile

18 Ağustos 2015 yılında Follo FK

30 Kasım 2015 yılında Ljungskile

21 Kasım 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Östers IF

23 Temmuz 2018 yılında Gefle

13 Ocak 2019 yılında Panetolikos

20 Ağustos 2020 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2021 yılında PAE Chania

1 Temmuz 2022 yılında Sukhothai FC

5 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Panserraikos

Admir Bajrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Admir Bajrovic şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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