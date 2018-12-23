Adnan Aybaba Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ADNAN AYBABA KİMDİR?

Doğum tarihi : 12.Şubat.1964

Adnan Aybaba kaç yaşında : 54

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Yorum Ve TV Yıldızı, İş Adamı

Adnan Aybaba doğum yeri : Osmaniye, Adana

ADNAN AYBABA BİYOGRAFİSİ

Futbol yorumcusu, iş adamı Adnan Aybaba, 12 Şubat 1964 tarihinde Osmaniye’de 5 kardeşin en küçüğü olarak doğmuştur. Tam adı Adnan Menderes Aybaba’dır. Eski futbolcu ve teknik direktör Samet Aybaba (d.1955) abisidir. Annesi İstanbul’lu, babası Osmaniye’li, ağa çocuğudur. Ablası 19 yaşında iken ölünce İskenderun’a yerleştiler.

10 yaşında iken İskenderun’da yelken yarışlarına katıldı, hepsinde birinci oldu. Danimarka’ya Avrupa Şampiyonası’na gitti, üçüncü oldu. Danimarka Prensesin elinden madalyasını aldı.

17-18 yaşlarında İskenderunspor’da futbol oynadı. Daha sonra 1985 – 1987 yılları arasında Üsküdar Anadoluspor’da oynadı. Adnan Aybaba’nın formasını giydiği Beşiktaş Amatör(B) Takımı 1985 yılında Türkiye Şampiyonu olarak Türkiye Kupası’na gitmeye hak kazandı.

Adnan Aybaba, 2003 yılından beri televizyon ekranlarında, spor programlarında futbol yorumları yapmaktadır.

Adnan Aybaba, 2011’de kurulan 12.5 milyon lira sermayeli Rode Petrol Kimya Depolama ve Lojistik San. Tic.Limited Şti.nin de 2013 yılından beri tek sahibidir.

Adnan Aybaba Görev yaptığı Televizyon Kanalları :

2003 - Alternatif Futbol (Habertürk)

2004 - Telegol (Star TV)

2007 - Telegol (Kanal 1)

2008 - Tribün Ateşi (FOX TV)

2009 - Telegol (Kanaltürk)

2011 - Ve Gol (Beyaz TV)

2012 - Derin Futbol (Beyaz TV)

2014 - Serbest Vuruş (tvem)

Kaynak:Biyografi.info