Adnan Çakmakçıoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında Öldü?

ADNAN ÇAKMAKÇIOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : 27.Mayıs.1922 Ölüm tarihi : 02.Şubat.1998

Adnan Çakmakçıoğlu kaç yaşında öldü : 76

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Şair, Yazar

Adnan Çakmakçıoğlu doğum yeri : Pazar İlçesi, Rize

Ölüm yeri : İstanbul

ADNAN ÇAKMAKÇIOĞLU BİYOGRAFİSİ

“Bir Barış Bırakın Biz Çocuklara” şiirinin şairidir.

Adnan Çakmakçıoğlu, 27 Mayıs 1922 tarihinde Rize'nin Pazar İlçesinde doğmuştur. Ortaöğrenimini İstanbul Vefa Lisesi’nde tamamladı. İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Yüksek Öğretmen Okulu Matematik-Astronomi Bölümü'nü 1945 yılında bitirdi. Adnan Ardağı adı ile şiirler yazdı.

Antalya, Kars, Sivas liseleri matematik öğretmenliği ve yöneticilik yaptı. Balıkesir Milli Eğitim ve Necatibey Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ankara Devlet Konsevatuarı öğretmeni oldu.

1954 yılında Amerika'da Amme İdaresi konulu kurslara katıldı. 1964 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Basılı Eğitim Malzemeleri Hazırlama Merkezi Müdürü ve Başeditörü oldu. 1974'te Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde öğretim görevlisi iken emekli oldu.

1974 yılında Hürriyet gazetesinin açtığı "Kıbrıs Destanı" yarışmasında birincilik aldı.

1979 Dünya Çocuk Yılı'nda TRT'nin Çocuk Şarkıları Sözü Yarışması'nda "Bir Dünya Bırakın" adlı şiiri ile birinci oldu. Çocuklar ve gençler için pek çok öykü ve romanı bulunmaktadır.

Basılıitapları, romanlar, matematik kitapları ve Ankara Radyosu'nda oynanan pek çok radyofonik çocuk oyunu vardır.

Adnan Çakmakçıoğlu, yazın dünyasına Adnan Ardağı adı altında şiirle giriş yaptı. Daha sonra çocuk edebiyatına yöneldi, Adnan Çakmakçıoğlu adıyla bu alanda birçok derleme ve öykü kitabı hazırladı. Bazı şiirleri bestelendi ve marşlar yapıldı. “Adnan Çakmakçıoğlu” adıyla ders kitapları yazdı; çocuk kitapları resimledi. Bazı dergilerde şiirleri yayımlandı.

Cumhuriyet Halk Fırkasının 15 – 20 Ekin 1927 tarihleri arasında Ankara’da toplanan 2. kurultayında Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından 36,5 saat devam etmek suretiyle 6 günde tamamlanan tarihi nutkun, çocuklar için düzenlenmiş özetini kitap haline getirdi.

Adnan Çakmakçıoğlu, 2 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da 76 yaşında ölmüştür.

Çiçek Bahçesi Dizisi el yazısı olup okuma yazmayı bilen birinci sınıf öğrencileri için uygundur. Görsel açıdan zengin resimlerle süslenmiştir. Dizide beş kitap bulunmaktadır

Ödülleri :

1974 - Hürriyet gazetesinin Kıbrıs Destanı yarışmasında birincilik

1079 - TRT'nin Çocuk Şarkıları Sözü Yarışması'nda "Bir Dünya Bırakın" adlı şiiri ile birinci oldu

Kitapları :

Şiir Kitapları :

Bir Masal Gibi (1943),

Kapılar (1945),

Çocuk Şiirleri (1954),

Şarkıların Vatanı Kalplerdir (1955),

Öğretmenin Dünyası (1956),

Soyut (1960),

Açı (1961),

Erdekli İstakoz (1963),

Mustafa Kemal Atatürk (1963),

Güz Şöleni (1965).

Çocuk Kitapları :

Çocuklar İçin Nutuk

Bizim Evin Savaşları Güzeldi (öyküler, 1963),

Son Ders (Öyküler, 1967),

Küçük Taka (1963),

Yaralı Sığırcık (1963),

Zavallı Korkuluk (1965),

Kırlangıç (1996),

Aydede (1998),

Çiçek Bahçesi Dizisi (5 Kitap)

Çiçekçi Nine

Sarı Keçiyi Gördünüz mü?

Uç Uç Balon

Mavi Kuşun Şarkısı

Arkadaşım Olur musun?

Çevremizi Koruyalım Dizisi (8 Kitap):

Çakmakçıoğlu’nun kaleminden çevreye yönelik, yeni okumaya başlayanlar için öyküler.

Dizideki kitaplar şunlar:

Aman Çiçekler Kurumasın

Toprak Kayıp Gitmesin

Kırlar Kuzusuz Kalmasın

Güzel Kelebekler Kaçmasın

Yurdum Çöl Olmasın

Çocuklar Hep Gülsün

Sakın Kuşlar Ölmesin

Dost Köpekler Ağlamasın

BİR BARIŞ BIRAKIN BİZ ÇOCUKLARA

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele, el ele verin çocuklar.

Bir vatan bırakın biz çocuklara

Islanmış olmasın göz yaşlarıyla.

Bir bahçe bırakın biz çocuklara

Göklerde yer açın uçurtmalara.

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele, el ele verin çocuklar.

Bir barış bırakın biz çocuklara

Ulaşsın şarkımız güneşe ve aya.

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele, el ele verin çocuklar.

Bir dünya bırakın biz çocuklara

Yazalım üstüne sevgili dünya

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele, el ele verin çocuklar.

Adnan ÇAKMAKÇIOĞLU

Kaynak:Biyografi.info