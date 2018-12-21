Adnan Keskin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ADNAN KESKİN KİMDİR?

Doğum tarihi : 09.Ocak.1942

Adnan Keskin kaç yaşında : 76

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Avukat, Milletvekili, Milletvekili, Avukat

Adnan Keskin doğum yeri : Çivril, Denizli

ADNAN KESKİN BİYOGRAFİSİ

Adnan Keskin, 9 Ocak 1942 tarihinde Denizli, Çivril’de Ömerli köyünde yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Babasının adı Sadettin, annesinin adı Emine'dir. Köylerinde ilkokul olmadığı için 5 yıl yaz kış demeden 7 kilometre ötede bulunan Çivril’e yayan gidip geldi. Ortaokulu da Çivril’de okudu. Denizli lisesini bitirdikten sonra İzmir’e gelerek Atlas otelinde komilik ve garsonluk yaptı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Denizli’de avukatlık stajını 1970 yılında tamamladı. Serbest avukat olarak çalıştı. O yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu. üyelikten sonra Denizli merkez ilçe kongresinde yaptığı konuşması “delege olmadığı” gerekçesi ile kesilir. Buna içerler ve ilk fırsatta ilçesi Çivril’den il delegesi seçilip, il yönetim kuruluna aday olur ve seçilir.

Haşhaş ekiminin yasaklandığı yıllarda yasağa karşı il mitingi onun öncülüğünde Çivril’de düzenledi.

Denizli CHP. il başkanının görevden ayrılması ile yönetim kurulu arasından seçilerek genç yaşta il başkanı oldu. İsmet İnönü – Bülent Ecevit yarışında Ecevit’in tarafında yer aldı.

1977 genel seçimlerinde 35 yaşında Denizli Milletvekili seçilerek Ankara’ya gitti. 12 eylül askeri müdahalesinde milletvekilliğinin elinden alınması ile yeniden avukatlığa döndü.

1984 yılında Sodep il başkanı olur. 1987 yılında SHP Denizli Milletvekili seçildi. Kapatılan partilerin yeniden açılması ile CHP’ye geçerek 1991-92 de genel başkan yardımcısı oldu. 1995 yılında SHP-CHP birleşmesi ile CHP genel sekreterliğine geldi.

16, 18, 19, 20 ve 24. Dönemlerde Denizli Milletvekili seçildi. DYP-CHP koalisyonuyla kurulan 52. Hükümette 5,5 ay Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yaptı. 12 Haziran 2011 seçimleri sonucunda oluşan parlamentoda 24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri oldu. 1995-1999 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği yaptı. Adnan keskin, 1990'lı yıllarda CHP başkanı Deniz Baykal'ın sağ koluydu.

CHP’nin 1999 genel seçimlerinde baraja takılarak meclise girememesinden sonra yapılan parti içi değerlendirmede, genel başkana karşı açıkça eleştirilerini sunan, siyaset anlayışının ve parti yönetme biçiminin yanlışlığını dile getiren kişilerin başında yer aldı.

2007-2010 yılları arasında Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

30 Temmuz 2012 tarihinden itibaren CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı olmuştur.

Adnan Keskin, Meral hanım evli ve Sadettin ve Özgür Bülent adında 2 oğlu vardır.

Kaynak:Biyografi.info