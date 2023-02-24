Adnan Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adnan Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adnan Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adnan Kovacevic 9 Eylül 1993 tarihinde Kotor Varoš şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Adnan Kovačević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adnan Kovacevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini as-11.com yapmaktadır. Adnan Kovacevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Adnan Kovacevic'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adnan Kovacevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kovacevic__5/

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Adnan Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adnan Kovacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adnan Kovacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adnan Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Travnik

26 Ağustos 2013 yılında FK Sarajevo

6 Temmuz 2017 yılında Korona Kielce

1 Ağustos 2020 yılında Ferencváros

Adnan Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adnan Kovacevic şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adnan Kovacevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Travnik

Bosna-Hersek takımında 18 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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