Adnan Oktar davasında yeni bomba gelişme! O tutuklu itirafçı oldu, örgütün para kaynağını açıkladı

Adnan Oktar silahlı suç örgütü soruşturması, yeni bomba bir gelişmeyle gündeme geldi. Dava kapsamında tutuklu bulunan bir şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa başvuruda bulundu ve yaptığı itiraflar dikkat çekti.

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Adnan Oktar davasında yeni bomba gelişme! O tutuklu itirafçı oldu, örgütün para kaynağını açıkladı

Adnan Oktar ve 14 kişiye verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından 12 Nisan 2023 tarihinde onanmıştı. Örgütün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 2018'den bu yana aranan E.Ş. ve O.Ş. kardeşler ile onları sakladığı iddia edilen Paşa D. tutuklanmıştı. Cezaevinde O.Ş. savcılığa başvurarak etkin pişmanlıktan yararlanmak için dilekçe verdi.

PARA KAYNAĞI RUSYA

O.Ş., Adnan Oktar silahlı suç örgütünün yapılanması ve yakın süreçteki faaliyetleri hakkında bilgi vererek etkin pişmanlık kanunlarından yararlanmak istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan O.Ş., örgütün yapılanmasını, cezaevinde bulunan kişilerin etkin pişman olmaması için bizzat Adnan Oktar tarafından tehdit içerikli fakslar gönderildiği söyledi. Kendisinin etkin pişman olacağının örgüt tarafından öğrenilmesi üzerine baskıya maruz kaldığını belirtti. Örgüt hakkında detaylara da yer veren O.Ş., Rusya başta olmak üzere para kaynağı sağladığı ülkelerdeki yapılanması, turnike sistemi ve avukatlar üzerinden cezaevinden örgütün nasıl yönetildiği hakkında bilgiler verdi.

Örgütün güncel yapılanması ile alakalı olarak şu an cezaevinde olan üç önemli ismin daha etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

kaynak: haber3

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