Adnan Özbal Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ADNAN ÖZBAL KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1958

Adnan Özbal kaç yaşında : 60

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Meslek : Asker

Adnan Özbal doğum yeri : İstanbul

ADNAN ÖZBAL BİYOGRAFİSİ

2 Ağustos 2017 tarihinde yapılan YAŞ toplantısında 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmıştır.

Adnan Özbal, 1958 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1976’da Deniz Lisesi’nden, 1980’de Deniz Harp Okulu’ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu.

1980-19l, 1981-1983’te TCG Mareşal Mustafa Fevzi Çakmak muhriplerinde Harekât Elektronik Subaylığı, 1983-1985’te TCG ŞAHİN II. Komutanlığı, 1986-1987’de TCSG-22 Komutanlığı görevlerinde bulunan Özbal, 1987-1989’da Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamlayarak 1989-1991’de Hücumbot Filosu Harekât Kısım Amirliği, 1991-1993’te TCG ŞAHİN Komutanlığı, 1993-1995’te Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı proje subaylığı görevlerinde bulundu.

Adnan Özbal, 1995-1996’da TCG Rüzgar Komutanlığı, 1996-1999’da Napoli/İtalya’da NATO Karargahı’nda Tatbikat Proje Subaylığı, 1999-2003’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Proje ve Mali Program Daire Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğü, 2003-2005’te 2’nci Hücumbot Filotillası Komodorluğu, 2005 Komutanlığı Lojistik Başkanlığı, 2006-2008’de Harekât Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Adnan Özbal, 2008 yılında tuğamiralliğe terfi etti. Sırasıyla Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Hücumbot Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevlerini yerine getiren Adnan Özbal, 2012 yılında tümamiralliğe terfi etti. 2012-2013’te Deniz Harp Okulu Komutanlığı, 2013-2014’te Sahil Güvenlik Komutanlığı görevinde bulundu. 5 Ağustos 2014 tarihli atama emriyle Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı görevine getirilen Adnan Özbal, 30 Ağustos 2015 tarihinde koramiralliğe terfi etti. Adnan Özbal, 4 Ağustos 2016 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu.

Adnan Özbal evli ve bir çocuğu vardır.

Henüz koramiral rütbesinde iken 2 Ağustos 2017 tarihinde yapılan YAŞ toplantısında 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmıştır.

Kaynak:Biyografi.info