Adnan Öztürk Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ADNAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1963

Adnan Öztürk kaç yaşında : 55

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Meslek : Mühendis, İş Adamı, Üst Düzey Yönetici

Adnan Öztürk doğum yeri : Düzce

ADNAN ÖZTÜRK BİYOGRAFİSİ

Galatasaray'da 13 Ocak 2018’de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Aydın Özbek'in ilk rakibi Adnan Öztürk olacak.

Adnan Öztürk, 1963 yılında Düzce’de doğmuştur. İlköğretimi Düzce Namık Kemal İlkokulunda tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesinden 1982 yılında mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi petrol mühendisliği bölümünü 1986 yılında bitirdi ve 1988 yılında İstanbul Üniversitesi üst düzey yöneticilik programını tamamladı.

Adnan Ön olduktan sonra dünyanın önde gelen çelik firmalarından biri olan Arcelor Mittal'da çalışmaya başladı. Arcelor Mittal'da başladığı kariyerine, Akdeniz - Ortadoğu ve Türkiye'nin Gelişmesinden Sorumlu Başkanı olarak devam etmektedir.

Adnan Öztürk, 2004-2006 ve 2011-2013 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Aynı zamanda Galatasaraylılar Derneği, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Yardımlaşma Sandığı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyesidir. Galatasaray Onur Madalyası sahibidir.

7 Mart 2010 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü başkanlığı seçimlerinde Adnan Polat’a rakip olmuş ancak kazanamamıştır.

Fransızca ve İngilizce bilen Adnan Öztürk Zeynep Hanım ile evlidir ve Yasemin adında bir kızı vardır.

Kaynak:Biyografi.info