Adnan Veli Kanık Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında Öldü?

ADNAN VELİ KANIK KİMDİR?

Doğum tarihi : 09.Aralık.1916 Ölüm tarihi : 06.Aralık.1972

Adnan Veli Kanık kaç yaşında öldü : 56

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek :

Adnan Veli Kanık doğum yeri : Beykoz, İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

ADNAN VELİ KANIK BİYOGRAFİSİ

Adnan Veli Kanık, 9 Aralık 1916 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde Fatma Nigar Hanım ve Mehmet Veli Kanık’ın oğlu olarak doğmuştur. Babası klarnet virtüozu ve Armoni Orkestrası Şefidir. Şair Orhan Veli Kanık'ın kardeşidir. Ayrıca, Füruzan Yolyapan adında bir kız kardeşi de vardır. Mizahî hikâye ve yazılarıyla tanınır.

Ortray Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne iki yıl devam etti. 1938 yılında Etibank'ta çalıştı ve bir süre devlet memuru olarak çalıştı. Daha sonra ise 1949'da gazeteciliğe başladı Vatan gazetesi'nde muhabirlik yaptı.

1952 yılında Ankara Cezaevi'nde hapis yatarken ise aynı gazetede “Bir Hukukçu” ve “Mehmet Yanık” adı altında makaleleri yayınlandı. Öyküler, radyo piyesleri, küçük fıkralar ve şakalar kaleme alan Kanık, toplumdaki alt ve üst tabaka insanların yaşamlarını karşılaştırdığı eserleriyle tanındı. Özellikle, mizahi öyküleri ile öne çıktı. Sosyetenin kenar mahalle insanı ve sonradan görmeler üzerindeki etkisini gülünç bir biçimde gözler önüne sermeyi başarmıştır.

1952 yılında yayınlanan “Mahpushane Çeşmesi” isimli romanında tutuklu bulunduğu günlerdeki gözlemlerini kaleme aldı. Cezaevinden çıktıktan sonra, Vatan, Akbaba, Dolmuş,Tef, Pardon ve Papağan gibi yayınlarda gülmece yazarlığını sürdürdü.

Adnan Veli ayrıca, abisi Orhan Veli Kanık'ın 1950 yılında vefatının ardından 1952 yılında “Orhan Veli” İçin isimli bir kitap derledi. 1953 yılında Yeditepe Yayınları tarafından basılan bu kitapta şairin yaşamı, sanat anlayışı ve ölümünden sonra yapılan yorumlar ve yazılan makaleler yer alır.

Adnan Veli Kanık, 6 Aralık 1972 tarihinde İstanbul’da 56 yaşındayken vefat etmiştir.

Adnan Veli Kanık Eserlerinden Bazıları :

1952 - Mahpushane Çeşmesi

1956 - Sosyete

1957 - Uçan Daireler

1957 - Seçim Konuşmaları

1957 - Kaynana

Kaynak:Biyografi.info