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Adobe şirketi aşı yaptırmayan çalışanlarını işten çıkaracağını açıkladı

Dünyaca ünlü yazılım devi Adobe koronavirüs aşısı olmayan çalışanları ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada 8 Aralık tarihine kadar aşılarını yaptırmayan çalışanların işten çıkarılacağı belirtildi.

Adobe şirketi aşı yaptırmayan çalışanlarını işten çıkaracağını açıkladı

Koronavirüse karşı aşılama tüm dünyada olanca hızıyla devam ederken, aşı yaptırmayanlar için ise aşı yaptırmaları yönünde teşvikte bulunuluyor ya da önlemler alınıyor.

Merkezi ABD'de olan yazılım firması Adobe çalışanlarına aşı anketi düzenledi.

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ÇALIŞANLARI YÜZDE 93.5'İ İKİ DOZ AŞILI

Sonuçlara göre çalışanların yüzde 93.5'i en az iki doz aşılı çıktı.

Adobe'un insan kaynakları birimi aşı yaptırmayanlara aşı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Eğer aşı yaptırmaz iseler 8 Aralık tarihi itibariyle işten çıkaracaklarını belirttiler.

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ADOBE ŞİRKETİ

ABD merkezli olan Adobe Şirketi (ya da eski adıyla Adobe Systems Incorporated) dünyanın 10 büyük grafik ve medya yazılımlarını üreten şirkettir. Adobe, en iyi Adobe Flash web yazılımı ekosistemi, görüntü düzenleme yazılımı Photoshop, vektör grafik düzenleyici Illustrator, Taşınabilir Belge Biçimi (PDF) aracı olan Acrobat ve Adobe Creative Suite ve halefi Adobe Creative Cloud ile bilinmektedir.

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Aralık 1982 tarihinde John Warnock ve Charles Geschke Xerox'dan ayrıldıktan sonra PostScript sayfa açıklama dilini geliştirmek ve satmak için Adobe'u kurdular. 1985 yılında Apple Computer, masaüstü yayıncılık devrimini tetiklemeye yardımcı olan LaserWriter yazıcılarında kullanılmak üzere PostScript'i lisansladı.

Adobe'un 2019 itibarıyla dünya çapında 21.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır.

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