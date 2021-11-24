ADQ Yönetim Kurulu Başkanı Suwaidi'den yatırım açıklaması: 10 milyar dolarlık fon ayrıldı
Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığını ifade etti.
Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığını söyledi.
Konuya ilişkin detayları aktaran CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi'nin Görüşmeler neticesinde BAE'nin Türkiye'de Yatırım için 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığını ifade ettiğini belirtti.
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CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan canlı yayında şu bilgileri aktardı:
"Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, 'Görüşmeler neticesinde şöyle bir karar alındı. BAE Türkiye'de Yatırım için 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır ve tahsis etmiştir' diye bir ifade kullandı."
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