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  3. ADQ Yönetim Kurulu Başkanı Suwaidi'den yatırım açıklaması: 10 milyar dolarlık fon ayrıldı

ADQ Yönetim Kurulu Başkanı Suwaidi'den yatırım açıklaması: 10 milyar dolarlık fon ayrıldı

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığını ifade etti.

ADQ Yönetim Kurulu Başkanı Suwaidi'den yatırım açıklaması: 10 milyar dolarlık fon ayrıldı

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığını söyledi.

Konuya ilişkin detayları aktaran CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi'nin Görüşmeler neticesinde BAE'nin Türkiye'de Yatırım için 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığını ifade ettiğini belirtti.

ABU DABİ KALKINMA HOLDİNGİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUWAİDİ'NİN AÇIKLAMASI

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, 'Görüşmeler neticesinde şöyle bir karar alındı. BAE Türkiye'de Yatırım için 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır ve tahsis etmiştir' diye bir ifade kullandı."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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