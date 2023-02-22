Adrian Colombino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Colombino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Colombino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Colombino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Colombino 12 Ekim 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Nicolás Colombino Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Colombino Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Adrian Colombino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Colombino'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Colombino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Colombino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adrian Colombino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Colombino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Wanderers

21 Ocak 2019 yılında Argentinos Jrs.

30 Haziran 2019 yılında Wanderers

1 Ocak 2021 yılında AE Larisa

2 Temmuz 2022 yılında Mushuc Runa SC

1 Ocak 2023 yılında Panserraikos

Adrian Colombino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Colombino şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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