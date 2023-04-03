Adrian Cova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Cova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Cova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Cova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Cova 13 Şubat 2001 tarihinde Caracas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Venezuela,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrián José Cova Urbina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Cova Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Phsport yapmaktadır. Adrian Cova, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Cova'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Cova Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Cova isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Cova Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Cova futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Atl. Madrid U19

23 Eylül 2020 yılında CP El Ejido

21 Temmuz 2021 yılında Recre Granada

Adrian Cova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Cova şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Adrian Cova Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela U21 takımında 15 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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