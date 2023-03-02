Adrian Dalmau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Dalmau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Dalmau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Dalmau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Dalmau 23 Mart 1994 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Dalmau Vaquer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Dalmau Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Adrian Dalmau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Dalmau'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Dalmau Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adridalmau94/

Adrian Dalmau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Dalmau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adrian Dalmau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Dalmau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Real Madrid U18

2 Ağustos 2012 yılında Rayo Juvenil A

1 Temmuz 2013 yılında Rayo B

3 Eylül 2013 yılında Zamora CF

30 Haziran 2014 yılında Rayo B

8 Temmuz 2014 yılında Racing Ferrol

1 Temmuz 2015 yılında RCD Espanyol B

1 Mart 2016 yılında CD Numancia

30 Haziran 2016 yılında RCD Espanyol B

12 Ağustos 2016 yılında Mallorca

30 Haziran 2017 yılında RCD Espanyol B

12 Temmuz 2017 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2018 yılında Heracles Almelo

9 Temmuz 2019 yılında Utrecht

1 Ocak 2022 yılında Sparta R.

11 Ağustos 2022 yılında Alcorcón

Adrian Dalmau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Dalmau şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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