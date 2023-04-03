Adrian Dobrosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Dobrosavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adrian Dobrosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Dobrosavljevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.